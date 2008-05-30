Смотри, как бесплатно скачать роботов
LinearRegSlope_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- 5639
Индикатор LinearRegSlope_v1.
Парамерты:
extern int Price =0;
extern int Length =14;
LinearRegSlope_v1
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8172
