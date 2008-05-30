CodeBaseРазделы
Индикаторы

LinearRegSlope_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor
Индикатор LinearRegSlope_v1.

Что было сделано.

Парамерты:

extern int Price =0;
extern int Length =14;


LinearRegSlope_v1

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8172

