CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Bid_View - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
922
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Eine andere Version eines empfohlenen Indikators.

Parameter:

extern bool Bid_Colors=True;
extern string FontType=" Sans MS";
extern color ColorHeading= Gainsboro ;
extern color ColorValue=CadetBlue;
extern int TimeFrame =1440;
extern int Trend_Bars=10;
extern bool show.Trend=true ;
extern int price.x.offset= 50;
extern int price.y.offset= 10;


Bid_View

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8170

PLdot PLdot

Sehr einfacher Indikator PLdot. Es ist immer optimiert.

LinearRegSlope_v1 LinearRegSlope_v1

Indikator LinearRegSlope_v1.

BreakOut_Panca_eagle BreakOut_Panca_eagle

Indikator BreakOut_Panca_eagle.

ReConnecter - ein Skript für regelmäßige Wiederverbindungen ReConnecter - ein Skript für regelmäßige Wiederverbindungen

Dieses Skript behebt das "Fading Charts" Problem - Das ist die Situation wenn Charts nicht aktualisiert werden weil die Serververbindung nachhängt