BreakOut_Panca_eagle - indicador para MetaTrader 4

Indicador BreakOut_Panca_eagle.

Parámetros:

extern int NumberOfDays=50;
extern string periodBegin ="00:00";
extern string periodEnd ="05:30";
extern string BoxEnd ="23:00";
extern int BoxBreakOut_Offset=10;


BreakOut_Panca_eagle

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8169

