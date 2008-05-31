CodeBaseРазделы
Индикаторы

Bid_View - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6407
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Еще одна версия рекомендационного индикатора.

Параметры:

extern bool Bid_Colors=True;
extern string FontType=" Sans MS";
extern color ColorHeading= Gainsboro ;
extern color ColorValue=CadetBlue;
extern int TimeFrame =1440;
extern int Trend_Bars=10;
extern bool show.Trend=true ;
extern int price.x.offset= 50;
extern int price.y.offset= 10;


Bid_View

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8170

