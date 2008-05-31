Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bid_View - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6407
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Еще одна версия рекомендационного индикатора.Параметры:
extern bool Bid_Colors=True;
extern string FontType=" Sans MS";
extern color ColorHeading= Gainsboro ;
extern color ColorValue=CadetBlue;
extern int TimeFrame =1440;
extern int Trend_Bars=10;
extern bool show.Trend=true ;
extern int price.x.offset= 50;
extern int price.y.offset= 10;
Bid_View
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8170
PLdot
Простенький индикатор PLdot. Даже оптимизирован.LinearRegSlope_v1
Индикатор LinearRegSlope_v1.
BreakOut_Panca_eagle
Индикатор BreakOut_Panca_eagle.FullDump
Советник по системе "Полное затухание".