無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Bid_View - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1130
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
推奨指標のもう一つのバージョンです。パラメータ:
extern bool Bid_Colors=True;
extern string FontType=" Sans MS";
extern color ColorHeading= Gainsboro ;
extern color ColorValue=CadetBlue;
extern int TimeFrame =1440;
extern int Trend_Bars=10;
extern bool show.Trend=true ;
extern int price.x.offset= 50;
extern int price.y.offset= 10;
Bid_View
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8170
BreakOut_Panca_eagle
インディケータBreakOut_Panca_eagle。ReConnecter - 再ログインを行う為のスクリプト
このスクリプトは、「 消えているチャート」の問題を解決するために開発されました。サーバとの接続が存在しても、引用符が更新されないということですね。
PLdot
超簡単なインディケータ「PLdot」です。パラメータが最適化されました。LinearRegSlope_v1
インディケータLinearRegSlope_v1。