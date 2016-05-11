Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Bid_View - indicador para MetaTrader 4
Uma outra versão de um indicador recomendado.Parâmetros:
extern bool Bid_Colors=True;
extern string FontType=" Sans MS";
extern color ColorHeading= Gainsboro ;
extern color ColorValue=CadetBlue;
extern int TimeFrame =1440;
extern int Trend_Bars=10;
extern bool show.Trend=true ;
extern int price.x.offset= 50;
extern int price.y.offset= 10;
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8170
