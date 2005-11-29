Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Heiken Ashi - индикатор для MetaTrader 4
Пример реализации пользовательского индикатора с
использованием метода Heiken Ashi. Индикатор Heiken Ashi отображается в
виде разноцветных свечей.
Heiken Ashi
Рекомендуется скрыть отображение исходного графика путем установки следующих параметров:
- отображение графика в виде линии
- цвет линии графика — совпадает с цветом фона
- опция «График сверху» отключена (меню «Графики»-> «Свойства…» или клавиша F8, вкладка «Common»)
Bulls Power
Осциллятор Силы Быков (Bulls Power, Bulls) - отслеживающий тренд индикатор.Bears Power
Осциллятор Силы Медведей (Bears Power, Bears) - отслеживающий тренд индикатор.
Trade
Trade - script sending BUY order and printing selected order data to the log.Moving Average
Советник Moving Average использует для формирования торговых сигналов одну скользящую среднюю.