Heiken Ashi - индикатор для MetaTrader 4

Пример реализации пользовательского индикатора с использованием метода Heiken Ashi. Индикатор Heiken Ashi отображается в виде разноцветных свечей.

Heiken Ashi

Рекомендуется скрыть отображение исходного графика путем установки следующих параметров:

  • отображение графика в виде линии
  • цвет линии графика — совпадает с цветом фона
  • опция «График сверху» отключена (меню «Графики»-> «Свойства…» или клавиша F8, вкладка «Common»)

