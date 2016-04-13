Mira cómo descargar robots gratis
MultiTrandOscilator - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1085
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Es un oscilador con líneas de señal obtenidas de otros pares de divisas. Está diseñado para trabajar con EURUSD en M1, las señales se generan desde YEN y FRANC.
Hay un modo libre, se puede ocultar la señal innecesaria, los métodos MA y medos de precios corresponden a la documentación.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8148
