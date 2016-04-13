CodeBaseSecciones
MultiTrandOscilator - indicador para MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
1085
(6)
Es un oscilador con líneas de señal obtenidas de otros pares de divisas. Está diseñado para trabajar con EURUSD en M1, las señales se generan desde YEN y FRANC.

Hay un modo libre, se puede ocultar la señal innecesaria, los métodos MA y medos de precios corresponden a la documentación.

