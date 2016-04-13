CodeBaseSecciones
Indicadores

Tro_Range - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
951
Ranking:
(4)
Publicado:
_TRO_RANGE.mq4 (4.17 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador Tro_Range.

Puede ver la descripción aquí.

int Threshold=20;
color CurrentBarColor=White;
color ThresholdColor =Aqua;



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8149

MultiTrandOscilator MultiTrandOscilator

Es un oscilador con líneas de señal obtenidas de otros pares de divisas. Está diseñado para trabajar con EURUSD en M1, las señales se generan desde YEN y FRANC.

Karbofos Karbofos

Un sistema simple sin indicadores.

T3.Lnx T3.Lnx

Indicador T3.Lnx. Utiliza las señales de Heiken Ashi.

Painter_v1 Painter_v1

Indicador Painter_v1. Colorea ciertas áreas del precio de hh: mm_start a hh: mm_finish.