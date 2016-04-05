Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann

MultiTrandOscilator - Indikator für den MetaTrader 4
Ein Oszillator mit Signallinien, die aus den anderen Paaren empfangen werden. Die Arbeit in EURUSD und M1 ist beabsichtigt. die Signale werden von "Yen" und "Franс" synthetisiert. Im Übersichtsmodus können Sie eine unnötige Signal ausblenden. MA Methoden und Preismodis sind wie in der Beschreibung in der Dokumentation.
