CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MultiTrandOscilator - Indikator für den MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
809
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Ein Oszillator mit Signallinien, die aus den anderen Paaren empfangen werden. Die Arbeit in EURUSD und M1 ist beabsichtigt. die Signale werden von "Yen" und "Franс" synthetisiert. Im Übersichtsmodus können Sie eine unnötige Signal ausblenden. MA Methoden und Preismodis sind wie in der Beschreibung in der Dokumentation.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8148

Tro_Range Tro_Range

Indikator Tro_Range.

T3.Lnx T3.Lnx

Indikator T3.Lnx. Er benutzt Heiken Ashi.

Karbofos Karbofos

Ein simples System ohne Indikatoren.

TrendCapture TrendCapture

Eine primitive Expert Advisor, die aus seinen eigenen Fehlern lernt.