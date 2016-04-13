La esencia del EA consiste en colocar 15 órdenes pendientes buylimit y 15 órdenes pendientes selllimit (la distancia se especifica por el valor “shag”). Luego, algunas de ellas se activan y nosotros esperamos mientras que el precio vaya en dirección contraria a un valor especificado “my_profit”. Si el precio no vuelve en la dirección necesaria, se registra la pérdida “my_stop”.



El problema consiste en la búsqueda del algoritmo necesario para especificar Stop Loss flotante o nivel de colocación de las órdenes. Lo he probado sólo con la libra, pero creo que va a funcionar con otros pares también (pero con otros parámetros). ¡Estaré agradecido por cualquier sugerencia que tengan! Imagen:

Pues, algo así.

Optimización con Stop.

Optimización sin Stop (demuestra muy buen resultado, pero en un “buen” momento ocurre la descarga del depósito).

P.S. Este EA ha sido modificado varias veces, pero tarde o temprano ocurre la descarga del depósito, así que considero que sus modificaciones son inútiles.

