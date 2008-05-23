Смотри, как бесплатно скачать роботов
MultiTrandOscilator - индикатор для MetaTrader 4
- 6012
- Опубликован:
- Обновлен:
Осциллятор с сигнальными линиями, получаемыми с других пар. Предназначен для работы по EURUSD на минутке, сигналы синтезирует с йены и франка.
Есть сводный режим, ненужный сигнал можно спрятать, методы Ма и ценовые режимы соответствуют документации.
Индикатор нормализованного объема