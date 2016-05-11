CodeBaseSeções
Indicadores

MultiTrandOscilator - indicador para MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
856
(6)
Baixar como ZIP
Freelance MQL5


Um oscilador com as linhas de sinal que são recebidos a partir de outros pares. Ele é destinado a funcionar com EURUSD em M1, os sinais são sintetizados a partir do Iene e do Franсo, o modo de resumo está presente, você pode ocultar um sinal desnecessário, os métodos de MA e os modos de preços correspondem com a descrição na documentação.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8148

Karbofos Karbofos

Um sistema simples, sem indicadores.

TrendCapture TrendCapture

Um Expert Advisor primitivo que aprende com seus próprios erros.

Tro_Range Tro_Range

Indicador Tro_Range.

T3.Lnx T3.Lnx

Indicador T3.Lnx. Ele usa os sinais de Heiken Ashi.