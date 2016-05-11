Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MultiTrandOscilator - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 856
- Avaliação:
-
- Publicado:
Um oscilador com as linhas de sinal que são recebidos a partir de outros pares. Ele é destinado a funcionar com EURUSD em M1, os sinais são sintetizados a partir do Iene e do Franсo, o modo de resumo está presente, você pode ocultar um sinal desnecessário, os métodos de MA e os modos de preços correspondem com a descrição na documentação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8148
