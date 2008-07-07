请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MultiTrandOscilator - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4205
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
使用其他货币对在振荡器上得到信号线。为得是在一分钟图表上运行 EURUSD，信号由日元和法郎综合获得。程序模式自由，可以隐藏无用信号МA方法和文档中相关的描述。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8148
TC TradeChannel
以佣金为基础的 PriceChannel 中的交易系统。Ma-wpr
指标 MA-wpr.
Priliv_s
反面指标。显示3种颜色线，显示当前趋势速度，最近和最大的时间期限。改写的外汇开盘时间，能自动提示
自动提示各国外汇开盘