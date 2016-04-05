Permite calcular el beneficio, StopOuts y el margen simplemente moviendo en el gráfico tres líneas correspondientes al nivel de la apertura, Stop Loss y Take Profit de la posición.

Implementación del método descrito en la página http://www.tradejuice.com/forex/forex-1-2-3-methode-mm.htm. El autor de la implementación no es el autor del método por eso no se responsabiliza de la certeza de la implementación.

Muestra el ratio entre la longitud de la tendencia alcista encontrada y la longitud total de la sección donde busca la tendencia alcista.