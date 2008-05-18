交易策略是以实践为基础的接近"圆形"数字，以 "00"为结为。例如，如果货币对 EUR/USD 交易为1.2470，它的价格会上升，大多是定单会停止运作并控制在1.2500点左右，也可以说是1.2517点。我们恶意学期并进行创建。

交易系统计算:

1. 打开货币对 EURUSD小时图表，标准手数 0,1；

2. 绘制指标移动平均线的时间周期为 200。

买入信号(打开两个定单): 价格在指标 MA 以上并交叉穿过它的水平线在“圆形”价格的15点以下。



卖出信号(打开两个定单): 价格在指标 MA 以下并交叉穿过它的水平线在“圆形”价格的15点以上。

平仓:

使用命令平仓

时间周期为 2007.01.11 - 2008.01.11 测试我们得到的结果（开盘价）





优化智能交易参数得到的结果：





