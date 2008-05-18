代码库部分
BHS system - MetaTrader 4EA

交易策略是以实践为基础的接近"圆形"数字，以 "00"为结为。例如，如果货币对 EUR/USD 交易为1.2470，它的价格会上升，大多是定单会停止运作并控制在1.2500点左右，也可以说是1.2517点。我们恶意学期并进行创建。

点击链接查看详细描述： http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_46.php
关于测试报告更多详细信息和文章12.05.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=39
在我们的论坛上您可以发表自己的意见或建议: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=178

交易系统计算:

1. 打开货币对 EURUSD小时图表，标准手数 0,1；

2. 绘制指标移动平均线的时间周期为 200。

买入信号(打开两个定单): 价格在指标 MA 以上并交叉穿过它的水平线在“圆形”价格的15点以下。


卖出信号(打开两个定单): 价格在指标 MA 以下并交叉穿过它的水平线在“圆形”价格的15点以上。

平仓:

使用命令平仓

时间周期为 2007.01.11 - 2008.01.11 测试我们得到的结果（开盘价）



优化智能交易参数得到的结果：


12.05.2008杂志链接查看更多参数优化:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=39

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8134

