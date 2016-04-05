El indicador se utiliza para calcular las órdenes. Por favor, cree en el gráfico tres líneas con los nombres OPEN, STOP, PROFIT y colóquelas respectivamente sobre los niveles donde que planea abrir (OPEN) la orden, colocar Stop (STOP) y Take Profit (PROFIT). Si en el gráfico no hay estas líneas, el indicador va a crearlas automáticamente cerca del precio de mercado actual. En las propiedades del indicador hay que poner el tamaño del lote que planea usar para la apertura (calc_lots), y el tamaño de la comisión (comission) para los futuros y CFD si la operación se calcula para estos instrumentos (para los futuros - la comisión en dólares por lote, para CFD - en por cientos para las acciones). Si en CFD con acciones, un lote es igual a 100 acciones, y no a una - coloque el parámetro stock_in_lot a 100. Para los instrumentos en los que el beneficio se calcula en euros o en libras (FDAX, FTSE), hay que hacer que en la ventana Observación del mercado se muestren los pares Forex EURUSD o GPBUSD respectivamente, entonces el tipo de cambio va a cogerse automáticamente desde los pares Forex correspondientes. Igual para los cruzamientos de cotizaciones XXXYYY, deben estar abiertos los pares principales correspondientes USDYYY (por ejemplo, en Observación del mercado debe estar abierto USDJPY para GPBJPY). Después de que Usted haya colocado las líneas de SL y TP en los niveles necesarios, el indicador mostrará automáticamente en la esquina superior izquierda los tamaños (en dólares) del beneficio para el TP, el tamaño de pérdidas para SL, y el tamaño del margen de mantenimiento para el número de lotes colocados. Además, el indicador trazará en el gráfico una línea al alcanzar la cual se activa el StopOut. Para calcular nuevos valores, sólo hay que mover los niveles en el gráfico.



Calculador en el gráfico

Consejos: