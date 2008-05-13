CodeBaseРазделы
BHS system - эксперт для MetaTrader 4

Стратегия основана на том факте, что на практике людям всегда ближе "круглые" цифры, заканчивающихся на "00". Например, если пара EUR/USD торгуется по 1.2470 и ее цена растет, то большинство стопов будут ставить в пределах одного-двух пунктов около 1.2500, а не, скажем, 1.2517. На этом факте можно заработать, что мы и попытаемся сделать.

Оригинальное описание стратегии Вы можете посмотреть здесь: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_46.php
Подробная статья о тестировании системы и ссылка на отчеты доступны в выпуске нашего журнала от 12.05.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=39
Обсудить и предложить доработку вы можете на нашем форуме: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=178

Алгоритм торговой стратегии:

1. Открываем часовой график пары EURUSD, lots 0,1;

2. Рисуем индикатор Moving Average с периодами 200.

Сигнал к покупке (открываем два ордера): Цена выше индикатора MA и происходит пересечении ею уровня на 15 пунктов ниже «круглой» цены

Сигнал к продаже(открываем два ордера): Цена ниже индикатора MA и происходит пересечении ею уровня на 15 пунктов выше «круглой» цены

Выход из сделок:

Выход из сделок будем осуществлять по стоп-приказу

Протестировав вышеперечисленные правила в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 мы получили следующие результаты (По ценам открытия)



Прооптимизировав параметры на том же периоде мы получили следующий результат работы эксперта:


Форвард-тест вне участка оптимизации, статья о тестировании системы и ссылка на отчеты доступны в выпуске нашего журнала от 12.05.2008:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=39

