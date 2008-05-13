Ставь лайки и следи за новостями
BHS system - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров: 4425
- 4425
Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Стратегия основана на том факте, что на практике людям всегда ближе "круглые" цифры, заканчивающихся на "00". Например, если пара EUR/USD торгуется по 1.2470 и ее цена растет, то большинство стопов будут ставить в пределах одного-двух пунктов около 1.2500, а не, скажем, 1.2517. На этом факте можно заработать, что мы и попытаемся сделать.
Алгоритм торговой стратегии:
1. Открываем часовой график пары EURUSD, lots 0,1;
2. Рисуем индикатор Moving Average с периодами 200.
Сигнал к покупке (открываем два ордера): Цена выше индикатора MA и происходит пересечении ею уровня на 15 пунктов ниже «круглой» цены
Сигнал к продаже(открываем два ордера): Цена ниже индикатора MA и происходит пересечении ею уровня на 15 пунктов выше «круглой» цены
Выход из сделок:Выход из сделок будем осуществлять по стоп-приказу
Протестировав вышеперечисленные правила в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 мы получили следующие результаты (По ценам открытия)
Прооптимизировав параметры на том же периоде мы получили следующий результат работы эксперта:
Форвард-тест вне участка оптимизации, статья о тестировании системы и ссылка на отчеты доступны в выпуске нашего журнала от 12.05.2008:
