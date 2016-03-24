Die Strategie basiert darauf, dass Kurse die mit Nullen (00) enden, für Trader wichtig sind. Zum Beispiel wenn der augenblickliche Kurs von EURUSD zur Zeit 1.2470 ist und der Preis steigt, dann werden die meisten Stop-Orders an dem Level 1.2500 platziert und nicht z.B. bei 1.2517. Aus dieser Tatsache können wir einen Profit schlagen. Also lasst es uns ausprobieren.

Die komplette Beschreibung der Strategie können Sie hier nachlesen .

Wir haben in unserem Magazin, Ausgabe am 12.05.2008 diesem System einen detaillierten Artikel gewidmet.

Wir können darüber in unserem Forum diskutieren und auch weitere Vorschläge machen.



Algorithmus der Trading-Strategie:

1. Öffnen Sie einen 1-Stunden-Chart mit EURUSD, Lots 0.1.

2. Zeichnen Sie einen gleitenden Durchschnitt mit der Periode 200.

Kaufsignal (Es werden zwei Positionen geöffnet): Der Preis befindet sich oberhalb der MA und schneidet den Level 15 Punkte unterhalb des runden Kurses.



Verkaufsignal (Es werden zwei Positionen geöffnet): Der Preis ist unterhalb der MA und schneidet den Level 15 Punkte oberhalb des runden Kurses.

Closing Trades:

Wir schließen unsere Trades mit StopLoss.

Nach einem Test der oben angegebenen Regeln über einen Zeitraum von 2007.01.11 bis 2008.01.11, erhalten wir die folgenden Ergebnisse (Open-Kurse):





Nach einer Optimierung der Ergebnisse für den gleichen Zeitraum erhalten wir die nachfolgenden Ergebnisse:





Einen Forward-Test, außerhalb des optimierten Zeitraumes, haben wir in einem Artikel in unserem Magazin vom 12.05.2008 veröffentlicht:

