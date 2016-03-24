und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BHS system - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 830
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Strategie basiert darauf, dass Kurse die mit Nullen (00) enden, für Trader wichtig sind. Zum Beispiel wenn der augenblickliche Kurs von EURUSD zur Zeit 1.2470 ist und der Preis steigt, dann werden die meisten Stop-Orders an dem Level 1.2500 platziert und nicht z.B. bei 1.2517. Aus dieser Tatsache können wir einen Profit schlagen. Also lasst es uns ausprobieren.
Die komplette Beschreibung der Strategie können Sie hier nachlesen .
Wir haben in unserem Magazin, Ausgabe am 12.05.2008 diesem System einen detaillierten Artikel gewidmet.
Wir können darüber in unserem Forum diskutieren und auch weitere Vorschläge machen.
Algorithmus der Trading-Strategie:
1. Öffnen Sie einen 1-Stunden-Chart mit EURUSD, Lots 0.1.
2. Zeichnen Sie einen gleitenden Durchschnitt mit der Periode 200.
Kaufsignal (Es werden zwei Positionen geöffnet): Der Preis befindet sich oberhalb der MA und schneidet den Level 15 Punkte unterhalb des runden Kurses.
Verkaufsignal (Es werden zwei Positionen geöffnet): Der Preis ist unterhalb der MA und schneidet den Level 15 Punkte oberhalb des runden Kurses.
Closing Trades:Wir schließen unsere Trades mit StopLoss.
Nach einem Test der oben angegebenen Regeln über einen Zeitraum von 2007.01.11 bis 2008.01.11, erhalten wir die folgenden Ergebnisse (Open-Kurse):
Nach einer Optimierung der Ergebnisse für den gleichen Zeitraum erhalten wir die nachfolgenden Ergebnisse:
Einen Forward-Test, außerhalb des optimierten Zeitraumes, haben wir in einem Artikel in unserem Magazin vom 12.05.2008 veröffentlicht:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8134
Dieser Indikator erlaubt es Ihnen Profit, StoppOuts und Margin zu kalkulieren indem sie drei Linien für Opening Level, Stop Loss und den Take Profit verschieben.Clear Exchange Transactions
Dieser Indikator zeigt die Nettopositionen aller Währungspaare. Dieses ist ein Monitor des 'Multicurrency portfolios'.
Dieses Script fängt Maus oder Tastatur ab. Dieses ist hilfreich wenn Sie Steuerungen über Skripte programmieren wollen.mt4mm
Automatische Berechnung des Volumens für einen vorgegebenen Risikofaktor und Öffnen einer Order.