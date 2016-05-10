A estratégia é baseada no fato de que, na prática, os números redondos (terminando com "00") são sempre escolhido para fechamento pelos traders. Por exemplo, se o par EUR/USD está sendo negociado a 1.2470 e seu preço está crescendo, a maioria das ordens de stop serão colocadas dentro de um ou dois pontos do preço 1.2500 e não 1.2517. Nós podemos ganhar usando este fato. Então vamos tentar.

Você pode ver a descrição original da estratégia aqui.

Um artigo detalhado dedicado ao teste do sistema e um link para relatórios está disponível na nossa revista, na edição de 12/05/2008.

Você pode comentar e fazer suas sugestões no nosso fórum.



Algoritmo da Estratégia de Negociação:

1. Gráfico H1 no par EURUSD, lote a 0.1.

2. Desenha um indicador Moving Average com o período de 200.

Alerta de compra (abre duas ordens): O preço está acima do indicador MA e cruza o nível de 15 pontos abaixo do preço "redondo".



Alerta de venda (abre duas ordens): O preço está abaixo do indicador MA e cruza o nível 15 pontos acima do preço "redondo".

Fechando negociações:

Vamos fechar as negociações pelo StopLoss.

Tendo testado as regras acima dentro do período de 2007/01/11 a 2008/01/11, obtivemos os seguintes resultados (apenas na Abertura de preço):





Tendo otimizado as entradas no mesmo período de tempo, obtivemos o seguinte resultado das operações do EA:





Um teste adiante, fora da área otimizada, um artigo dedicado ao teste do sistema e um link para relatórios estão disponíveis em nossa revista na edição de 12/05/2008.

