ポケットに対して
エキスパート

BHS system - MetaTrader 4のためのエキスパート

このストラテジーは、人は00で終わるラウンドナンバーのほうを好むということに基づいています。例えば、ユーロドルは1.2470ドル台、また上昇する場合、損切りラインを1.2517などのお代わりに1.2500に変更することが多いです。このトレーダーの特徴を利益を得るために使用してみましょう。

自動売買システムについて詳しくはこちらをご覧ください。: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_46.php
詳細はこちらの2008年5月12日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=39
また、変更の提案があればフォーラムにてご連絡ください。: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=178

EAのアルゴリズムは以下の通りです。:

1. ユーロドル 1時間足チャートを開き、ロット数に0.1を指定します。

2. 200期間の移動平均を描画します。

買いシグナル: 価格がMAを上回り、ラウンドナンバーより15Pips低い

売りシグナル: 価格がMAを下回り、ラウンドナンバーより15Pips高い

エントリー:

損切りでエグジットを行います。

上記のルールを2007年1月11～2008年1月11日までの期間でバックテストした結果は以下の通りです (モデル：始値)。



最適化されたパラメータでバックテストを行った結果は以下の通りです。:


フォワードテストはこちらの2008年5月12日号に掲載された記事よりお願いします。:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=39

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8134

