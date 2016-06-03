このストラテジーは、人は00で終わるラウンドナンバーのほうを好むということに基づいています。例えば、ユーロドルは1.2470ドル台、また上昇する場合、損切りラインを1.2517などのお代わりに1.2500に変更することが多いです。このトレーダーの特徴を利益を得るために使用してみましょう。

EAのアルゴリズムは以下の通りです。:

1. ユーロドル 1時間足チャートを開き、ロット数に0.1を指定します。

2. 200期間の移動平均を描画します。

買いシグナル: 価格がMAを上回り、ラウンドナンバーより15Pips低い



売りシグナル: 価格がMAを下回り、ラウンドナンバーより15Pips高い

エントリー:

損切りでエグジットを行います。

上記のルールを2007年1月11～2008年1月11日までの期間でバックテストした結果は以下の通りです (モデル：始値)。





最適化されたパラメータでバックテストを行った結果は以下の通りです。:





