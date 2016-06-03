私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
BHS system - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 766
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このストラテジーは、人は00で終わるラウンドナンバーのほうを好むということに基づいています。例えば、ユーロドルは1.2470ドル台、また上昇する場合、損切りラインを1.2517などのお代わりに1.2500に変更することが多いです。このトレーダーの特徴を利益を得るために使用してみましょう。
自動売買システムについて詳しくはこちらをご覧ください。: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_46.php
詳細はこちらの2008年5月12日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=39
また、変更の提案があればフォーラムにてご連絡ください。: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=178
EAのアルゴリズムは以下の通りです。:
1. ユーロドル 1時間足チャートを開き、ロット数に0.1を指定します。
2. 200期間の移動平均を描画します。
買いシグナル: 価格がMAを上回り、ラウンドナンバーより15Pips低い
売りシグナル: 価格がMAを下回り、ラウンドナンバーより15Pips高い
エントリー:損切りでエグジットを行います。
上記のルールを2007年1月11～2008年1月11日までの期間でバックテストした結果は以下の通りです (モデル：始値)。
最適化されたパラメータでバックテストを行った結果は以下の通りです。:
フォワードテストはこちらの2008年5月12日号に掲載された記事よりお願いします。:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8134
3つの線を移動するだけで、利益確定、ストップアウトとマージンを計算することができます。Clear Exchange Transactions
このインディケータは、画面にネットポジションを出力します。複数通貨ペアのマルチモニターです。
このスクリプトは、キーの押下またはマウスボタンのクリックを傍受させます。ユーザによって管理される動作を書くために役に立つかもしれません。mt4mm
リスク率に基づいてロット数を自動的に計算し、注文を発注します。