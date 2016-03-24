Dieser Indikator wird für die Berechnung von Orders verwendet. Erzeugen sie in dem Chart drei Linien mit den Namen OPEN, STOP, PROFIT, Und platzieren Sie sie so, wie sie eine Order öffnen wollen (OPEN), StopLoss (STOP) and/or a TakeProfit (PROFIT). Sollten diese Linien nicht existieren, wird der Indikator diese selbstständig in der Nähe des augenblicklichen Kurses erzeugen. Stellen sie in den Eigenschaften des Indikators die Lotgröße ein (calc_lots), die Komission (comission) für Futures und CFD, falls der Trade für diese Finanzinstrumente berechnet werden soll (Kommission in US Dollars per lot for Futures, Kommissionen pro Aktien und in Prozent für CFD). Wenn ein Lot in CFDs gleichzusetzen ist mit 100 Aktien, dann setzen Sie den Parameter stock_in_lot auf 100. Für Symbole, bei welchen der Profit in Euros oder Pounds angegeben wird (FDAX, FTSE), ist es notwendig, dass auch in dem MarketWatch-Window die Währungspaare EURUSD oder GBPUSD angezeigt werden, dann können die Werte direkt diesen Währungspaaren entnommen werden. Demnach muss für alle Währungspaare, XXXYYY, Ein entsprechendes Basis-Währungspaar USDYYY (Zum Beispiel für GPBJPY, benötigen Sie USDJPY indem Market-Watch-Window). Nachdem sie die Linien für Stop Loss und Take Profit an die entsprechenden Stellen verschoben haben, zeigt Ihnen der Indikator automatisch in der oberen linken Ecke den Profit in Dollar für Take Profit und den Verlust für Stop Loss an und die erforderliche Margin für die angegebene Menge an Lots. Der Indikator zeichnet ihn außerdem eine StopOut Linie in den Chart, die triggert, sobald der Kurs diese Linie erreicht. Um neue Werte berechnen zu lassen, ist es ausreichend die Linien einfach nur zu verschieben.



Wie der Indikator im Chart dargestellt wird

Empfehlungen: