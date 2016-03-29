指标显示当前下跌趋势的长度 (以柱线为单位) 与 barsToProcess 周期内柱线总长度 (当然, 也是以柱线为单位) 之间的比率, 此处下跌趋势是搜索到的。

这是一个包含多个库的包, 包含在任何目录中没有限制地进行操作的函数.