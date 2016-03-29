加入我们粉丝页
指标的目的在于订单计算。在图表上分别创建并放置名为 OPEN, STOP, PROFIT 的三条线, 位置则在您打算开单的价位 (OPEN), 并设置止损 (STOP) 和/或止盈 (PROFIT)。如果在图表上没有这些线, 指标将在靠近当前市价的地方自动创建它们。在指标属性里, 设置开仓的交易量 (calc_lots) 和期货与差价合约的佣金数额, 如果要计算这些证券的交易 (期货佣金是每手美元, 差价合约佣金是每份额百分比)。如果一手差价合约等于 100 份额, 不仅是一, 还要设置名为 stock_in_lot 的参数 100。对于外汇, 依照计算盈利的货币, 欧元或英镑 (FDAX, FTSE), EURUSD 或 GBPUSD 货币对必须要分别显示在市场观察窗口里, 且汇率将会自动从相应的外汇对里获取。与此类似, 对于任何交叉对, XXXYYY, 它们必须要打开相应的基准对 USDYYY (例如, 对于 GPBJPY, 必须在市场观察窗口里打开 USDJPY)。当您在必要的位置设置了止损和止盈, 指标将自动在图表左上角显示数额 (以美元为单位) 的止盈利润, 止损亏损, 以及支持给定手数的保证金。指标还将在您的图表上绘制一条线, 当触发此线时将会爆仓。若要计算新的数值, 只要在图表上拖拽这些线就足够了。
图表上的计算器外观
建议:
- 每次新分时来临时会更新数值, 所以在低流动性市场或时段切换时, 您应该在图表里按住鼠标右键并选择 "更新" 来获取新的数值。
- 若要查看线在何处 (您的线的描述), 在图表属性里点选 "显示对象描述"。
- 线的设置是通过指标的标准图形对象来呈现, 所以您可在图表上用鼠标右键点击时出现的 "对象列表" 菜单里选择它们的颜色, 线的粗细和画线风格。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8133
指标显示当前下跌趋势的长度 (以柱线为单位) 与 barsToProcess 周期内柱线总长度 (当然, 也是以柱线为单位) 之间的比率, 此处下跌趋势是搜索到的。ZI_File_Functions_Full_Lib
这是一个包含多个库的包, 包含在任何目录中没有限制地进行操作的函数.