Графический калькулятор - индикатор для MetaTrader 4
10061
Индикатор предназначен для расчета ордеров. Создайте на графике три линии с именами OPEN, STOP, PROFIT и расположите их соответственно на уровнях, на которых Вы планируете открывать (OPEN) ордер, установливать стоп (STOP) и тэйк-профит (PROFIT). Если на графике нет таких линий - индикатор создаст их автоматически вблизи текущей рыночной цены. В свойствах индикатора задайте размер лота, которым планируете открываться (calc_lots) и размер комиссии (comission) для фьючерсов и CFD, если сделка просчитывается по этим инструментам (для фьючерсов комиссия в долларах за лот, для CFD на акции в процентах). Если в CFD на акциях один лот равен 100 акциям, а не одной - установите параметр stock_in_lot на 100. Для инструментов в которых пpофит рассчитывается в евро или фунтах (FDAX, FTSE), нужно чтобы в окне обзора символов были отображены форексные пары EURUSD или соответственно GPBUSD, тогда курс будет браться автоматически из соответствующих форексных пар. Аналогично для кроссов XXXYYY должны быть открыты соответствующие основные пары USDYYY (например для GPBJPY в окне обзора рынка должна быть открыта USDJPY). После того как Вы установили линии стопов и профитов в нужные положения индикатор автоматически отобразит в верхнем левом углу графика размеры в долларах прибыли для профита, размер потерь для лосса и размер поддерживающей маржи для выставленного количества лотов и начертит на графике линию при достижении которой произойдет стопаут. Для рассчета новых значений достаточно будет перетянуть линии на графике.
Вид калькулятора на графике
Советы:
- Обновление значений происходит на каждом новом тике, поэтому на низколиквидных инструментах или в перерывах между сессиями нажмимайте правой кнопкой на графике и выбирайте пункт "обновление" чтоб получить новые значения.
- Чтобы было видно где какая линия (описание линий) в свойствах графика поставьте галочку "Показывать описания объектов"
- Выставленные индикатором линии представляют собой обычные графические обьекты - их цвет, толщина линии и тип штриха выбираются в меню "список объектов" при нажатии правой кнопкой на графике
