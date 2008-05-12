CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Графический калькулятор - индикатор для MetaTrader 4

Borys | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
10061
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Индикатор предназначен для расчета ордеров. Создайте на графике три линии с именами OPEN, STOP, PROFIT и расположите их соответственно на уровнях, на которых Вы планируете открывать (OPEN) ордер, установливать стоп (STOP) и тэйк-профит (PROFIT). Если на графике нет таких линий - индикатор создаст их автоматически вблизи текущей рыночной цены. В свойствах индикатора задайте размер лота, которым планируете открываться (calc_lots) и размер комиссии (comission) для фьючерсов и CFD, если сделка просчитывается по этим инструментам (для фьючерсов комиссия в долларах за лот, для CFD на акции в процентах). Если в CFD на акциях один лот равен 100 акциям, а не одной - установите параметр stock_in_lot на 100. Для инструментов в которых пpофит рассчитывается в евро или фунтах (FDAX, FTSE), нужно чтобы в окне обзора символов были отображены форексные пары EURUSD или соответственно GPBUSD, тогда курс будет браться автоматически из соответствующих форексных пар. Аналогично для кроссов XXXYYY должны быть открыты соответствующие основные пары USDYYY (например для GPBJPY в окне обзора рынка должна быть открыта USDJPY). После того как Вы установили линии стопов и профитов в нужные положения индикатор автоматически отобразит в верхнем левом углу графика размеры в долларах прибыли для профита, размер потерь для лосса и размер поддерживающей маржи для выставленного количества лотов и начертит на графике линию при достижении которой произойдет стопаут. Для рассчета новых значений достаточно будет перетянуть линии на графике.



Вид калькулятора на графике


Советы:

  • Обновление значений происходит на каждом новом тике, поэтому на низколиквидных инструментах или в перерывах между сессиями нажмимайте правой кнопкой на графике и выбирайте пункт "обновление" чтоб получить новые значения.
  • Чтобы было видно где какая линия (описание линий) в свойствах графика поставьте галочку "Показывать описания объектов"
  • Выставленные индикатором линии представляют собой обычные графические обьекты - их цвет, толщина линии и тип штриха выбираются в меню "список объектов" при нажатии правой кнопкой на графике
Чистые валютные позиции Чистые валютные позиции

Индикатор печатает на экране чистые позиции по всем валютам. Монитор мульвалютного портфеля.

RelDownTrLen RelDownTrLen

Показывает отношение длины текущего нисходящего тренда (в барах) к общей длине периода barsToProcess (в барах), где ищется нисходящий тренд. Нужно при вставке индикатора на график вручную закрепить минимум 0 и максимум 1.

Levels_A_Vlad Levels_A_Vlad

Показывает уровни поддержки/сопротивления рассчитанные по методике Антонова В.Б. (A_Vlad). для графиков

BHS system BHS system

Система на "круглых" цифрах