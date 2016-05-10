Participe de nossa página de fãs
O indicador visa cálculo de ordens. Cria no gráfico três linhas nomeadas como OPEN, STOP, PROFIT, e colocá-as nos respectivos níveis, onde você está abrindo uma ordem (OPEN), colocando um StopLoss (STOP) e/ou um TakeProfit (PROFIT). Se não existirem estas linhas no gráfico, o indicador irá criá-las automaticamente próximo ao preço corrente de mercado. Nas propriedades do indicador, defina o volume para abrir posições com (calc_lots) e o valor da comissão (comissão) para Futuros e CFD, se a negociação for calculada por esses ativos (comissão em dólares americanos por lote de Futuros, as comissões das ações em porcentagens para CFD). Se um lote de CFD é igual a 100 ações, não para apenas um, então defina o parâmetro nomeado stock_in_lot para 100. Para os ativos em que os lucros são calculados em euros ou libras (FDAX, FTSE), é necessário exibir na janela Observação do Mercado os pares EURUSD ou GPBUSD respectivamente, então as taxas serão automaticamente tomadas do pares de moedas correspondentes. Da mesma forma, para qualquer uma das moedas menores (cross-currencies), XXXYYY, deve ser aberto um par da moedas base correspondente utilizada (por exemplo, para GBPJPY, deve ser aberto USDJPY na janela Observação do Mercado). Após a colocação das linhas SL e TP nos níveis necessários, o indicador irá exibir automaticamente no canto superior esquerdo do gráfico os valores (em dólares) dos lucros para TP, das perdas para SL e da margem de apoio para a quantidade do volume (lotes). O indicador também vai chamar no seu gráfico de uma linha para o StopOut (fechamento das posições pela corretora por falta de fundos) a ser acionada. Para calcular novos valores, será suficiente arrastar as linhas no gráfico.
Aparência da calculadora no gráfico
Recomendações:
- Os valores são atualizados a cada novo tick, então você deve pressionar com o botão direito do seu mouse no gráfico e selecione "Update" para obter novos valores nos ativos de baixa liquidez ou durante os intervalos entre as sessões.
- Para ver qual é a linha (a descrição das linhas), marque a opção "Mostrar as descrições do objeto" nas propriedades do gráfico.
- Linhas definidas pelo indicador representam objetos gráficos padrão, então você pode selecionar sua cor, espessura e tipo de linha no menu "Lista de objetos", que aparece quando você clica no gráfico com o botão direito do seu mouse.
