注文を計算するためのインジケータです。チャートにOPEN、STOP、PROFITという線を作成し、これらをそれぞれに注文を開始するレベル、損切りレベル、利食いレベルに引きます。チャートに上記の線がないと、インジケータは自動的に現在値の近くでこれらを作成します。インジケータのプロパティに初期ロットサイズ（calc_lots）と先物取引とCFD取引の約定時に発生する手数料（comission）を指定します。CFDの最小売買単位が100株（1株の代わりに）銘柄であれば、stock_in_lot引数に100を指定してください。FDAXやFTSEなどユーロまたはポンドで計算されている株価指数のために、 [表示]メニューの[データウィンドウ]コマンドで表示されるウィンドウにユーロドルとポンドドルなどの通貨ペアの設定できることが重要です。同様に、クロスXXXYYY通貨のために、データウィンドウでUSDYYYなど適当な通貨ペアが設定可能でなければなりません。損切りと利食いを設定した後、インジケータは自動的に左上角に利確による利益、損切りによる損失およびサポートマージンをドルで表します。新しい値を計算するために、ただ、チャートにこの線を引き付ける必要があります。



Graphical Calculator

