Graphical Calculator - MetaTrader 4のためのインディケータ
ビュー:
- 1584
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
注文を計算するためのインジケータです。チャートにOPEN、STOP、PROFITという線を作成し、これらをそれぞれに注文を開始するレベル、損切りレベル、利食いレベルに引きます。チャートに上記の線がないと、インジケータは自動的に現在値の近くでこれらを作成します。インジケータのプロパティに初期ロットサイズ（calc_lots）と先物取引とCFD取引の約定時に発生する手数料（comission）を指定します。CFDの最小売買単位が100株（1株の代わりに）銘柄であれば、stock_in_lot引数に100を指定してください。FDAXやFTSEなどユーロまたはポンドで計算されている株価指数のために、 [表示]メニューの[データウィンドウ]コマンドで表示されるウィンドウにユーロドルとポンドドルなどの通貨ペアの設定できることが重要です。同様に、クロスXXXYYY通貨のために、データウィンドウでUSDYYYなど適当な通貨ペアが設定可能でなければなりません。損切りと利食いを設定した後、インジケータは自動的に左上角に利確による利益、損切りによる損失およびサポートマージンをドルで表します。新しい値を計算するために、ただ、チャートにこの線を引き付ける必要があります。
Graphical Calculator
アドバイス：
- 各ティックごとに値が更新されるので、流動性の低い銘柄を売買する場合またはセッションの間のブレイクの場合、更新を行ってください。
- どこに何の線があるのか分かるために、 [チャート]メニューの[プロパティ]コマンドで表示されるダイアログボックスで[ライン等の説明を表示]にチェックを入れてください。
- インジケータにより表示されている線は実際に普通のグラフィックオブジェクトです。マウスの左クリックで表示されるメニューから[表示中のライン等]を選び、お好みに合わせて線の幅や色を変更できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8133
