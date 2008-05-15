请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
使用V.B. Antonov (A_Vlad)方法进行计算，显示支撑/阻力的水平。
小于30 分钟图表，计算先前小时
30 分钟和小时图表，计算先前一天
4 小时和日图表，计算先前一个星期
星期图表计算先前一个月
调整如下:
_Mode:
1-减少颜色范围
2-正常
3-增加颜色范围
_Shift: 图表中线的视觉长度
指标是以^X_Sensors Mr.WT Senior Linux Hacker为基础的。
Levels_A_Vlad
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8119
