使用V.B. Antonov (A_Vlad)方法进行计算，显示支撑/阻力的水平。



小于30 分钟图表，计算先前小时

30 分钟和小时图表，计算先前一天

4 小时和日图表，计算先前一个星期

星期图表计算先前一个月

调整如下:

_Mode:

1-减少颜色范围

2-正常

3-增加颜色范围

_Shift: 图表中线的视觉长度

指标是以^X_Sensors Mr.WT Senior Linux Hacker为基础的。

Levels_A_Vlad