Levels_A_Vlad - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータは、ビタリ･アントノフの方法に基づくサポート/レジスタンスレベルを表示します(A_Vlad)。
30分足以下の時間軸のために前の時間によって計算します。
30分足と1時間足の時間軸のために前日に基づいて計算します。
4時間足と日足のために前の週間によって計算します。
週足の時間軸のために先月に基づいて計算します。
設定:
_Mode:
1-縮小レンジ
2-通常
3-拡張
_Shift: チャート内の線の長さ
このインディケータは、Mr.WT（Senior Linux Hacker）による^X_Sensorsをベースにしています。
Levels_A_Vlad
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8119
