ポケットに対して
インディケータ

Levels_A_Vlad - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1050
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータは、ビタリ･アントノフの方法に基づくサポート/レジスタンスレベルを表示します(A_Vlad)。

30分足以下の時間軸のために前の時間によって計算します。

30分足と1時間足の時間軸のために前日に基づいて計算します。

4時間足と日足のために前の週間によって計算します。

週足の時間軸のために先月に基づいて計算します。

設定:

_Mode:

1-縮小レンジ

2-通常

3-拡張

_Shift: チャート内の線の長さ

このインディケータは、Mr.WT（Senior Linux Hacker）による^X_Sensorsをベースにしています。

Levels_A_Vlad

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8119

