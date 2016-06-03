インディケータは、ビタリ･アントノフの方法に基づくサポート/レジスタンスレベルを表示します(A_Vlad)。

30分足以下の時間軸のために前の時間によって計算します。

30分足と1時間足の時間軸のために前日に基づいて計算します。

4時間足と日足のために前の週間によって計算します。

週足の時間軸のために先月に基づいて計算します。

設定:

_Mode:

1-縮小レンジ

2-通常

3-拡張

_Shift: チャート内の線の長さ

このインディケータは、Mr.WT（Senior Linux Hacker）による^X_Sensorsをベースにしています。

Levels_A_Vlad