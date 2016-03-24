und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser Indikator zeigt Unterstützungs- und Widerstandslinien die durch die Methoden von V.B. kalkuliert werden. Antonov (A_Vlad).
Bei Charts mit der Periode M30 wird die vorangegangene Stunde für die Berechnung verwendet
Für Charts mit der Periode M30 und H1 wird der vorangegangene Tag für die Berechnung verwendet
Für Charts mit der Periode H4 und D1 wird die vorangegangene Woche für die Berechnung verwendet
Für Charts mit der Periode W1 wird der vorangegangene Monat für die Berechnung verwendet
Es wird wie folgt eingestellt:
_Mode:
1 - degraded price range
2 - normal price range
3 - expanded price range
_Shift: Sichtbare Länge der Linien im Chart
Ich habe diesen Indikator mithilfe von ^X_Sensors by Mr.WT, Senior Linux Hacker erweitert.
Levels_A_Vlad
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8119
