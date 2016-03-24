Dieser Indikator zeigt Unterstützungs- und Widerstandslinien die durch die Methoden von V.B. kalkuliert werden. Antonov (A_Vlad).

Bei Charts mit der Periode M30 wird die vorangegangene Stunde für die Berechnung verwendet

Für Charts mit der Periode M30 und H1 wird der vorangegangene Tag für die Berechnung verwendet

Für Charts mit der Periode H4 und D1 wird die vorangegangene Woche für die Berechnung verwendet

Für Charts mit der Periode W1 wird der vorangegangene Monat für die Berechnung verwendet

Es wird wie folgt eingestellt:

_Mode:

1 - degraded price range

2 - normal price range

3 - expanded price range

_Shift: Sichtbare Länge der Linien im Chart

Ich habe diesen Indikator mithilfe von ^X_Sensors by Mr.WT, Senior Linux Hacker erweitert.

Levels_A_Vlad