Levels_A_Vlad - indicador para MetaTrader 4

O indicador mostra os níveis suporte/resistência calculados usando os métodos pelo V.B. Antonov (A_Vlad).

Para os Gráficos M30, ele calcula na hora anterior
para os gráficos M30 e H1, ele calcula no dia anterior
para os gráficos H4 e D1, ele calcula na semana anterior
para gráficos W1, ele calcula sobre o mês anterior

É ajustado da seguinte forma:

_Mode:

1 - faixa de preço em degradê.

2 - faixa de preço normal

3 - faixa de preço expandida

_Shift: comprimento visual de linhas no gráfico

Eu desenvolvi esse indicador com base no ^X_Sensors by Mr.WT, Senior Linux Hacker

Levels_A_Vlad

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8119

