Levels_A_Vlad - indicador para MetaTrader 4
O indicador mostra os níveis suporte/resistência calculados usando os métodos pelo V.B. Antonov (A_Vlad).
Para os Gráficos M30, ele calcula na hora anterior
para os gráficos M30 e H1, ele calcula no dia anterior
para os gráficos H4 e D1, ele calcula na semana anterior
para gráficos W1, ele calcula sobre o mês anterior
É ajustado da seguinte forma:
_Mode:
1 - faixa de preço em degradê.
2 - faixa de preço normal
3 - faixa de preço expandida
_Shift: comprimento visual de linhas no gráfico
Eu desenvolvi esse indicador com base no ^X_Sensors by Mr.WT, Senior Linux Hacker
Levels_A_Vlad
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8119
