Squize_MA - indicador para MetaTrader 4
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor: Kalenzo
Indicador Squize_MA.
Variables externas:
MaDifrential=5;
Ma1Type =MODE_EMA;
Ma1Price =PRICE_CLOSE;
Ma1Period =5;
Ma2Type =MODE_EMA;
Ma2Price =PRICE_CLOSE;
Ma2Period =20;
Squize_MA
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8122
