CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Squize_MA - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
931
Ranking:
(8)
Publicado:
Squize_MA.mq4 (2.61 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Kalenzo

Indicador Squize_MA.

Variables externas:

MaDifrential=5;
Ma1Type =MODE_EMA;
Ma1Price =PRICE_CLOSE;
Ma1Period =5;
Ma2Type =MODE_EMA;
Ma2Price =PRICE_CLOSE;
Ma2Period =20;

Squize_MA

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8122

BBflat_sw BBflat_sw

Indicador simple BBflat_sw.

Signal_Bars_MFI Signal_Bars_MFI

El indicador muestra la información que puede ser útil para el trader.

OSC-MTF_CF_SYSv1.1 OSC-MTF_CF_SYSv1.1

Indicador OSC-MTF_CF_SYS-v1.1

Levels_A_Vlad Levels_A_Vlad

Muestra los niveles de soporte/resistencia calculados según la metodología de V.B. Antonov (A_Vlad) para los gráficos.