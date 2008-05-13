Ставь лайки и следи за новостями
Levels_A_Vlad - индикатор для MetaTrader 4
- 10387
-
Показывает уровни поддержки/сопротивления рассчитанные по методике Антонова В.Б. (A_Vlad).
для графиков <30 мин рассчитывает по предыдущему часу
для 30 мин и часовых по предыдущему дню
для 4 часовых и дневных по предыдущей неделе
для недельных по предыдущему месяцу
настраивается:
_Mode:
1-уменьшенный ценовой диапазон
2-нормальный
3-расширенный
_Shift: визуальная длина линий на графике
индикатор слепил на базе ^X_Sensors от Mr.WT, Senior Linux Hacker
Levels_A_Vlad
