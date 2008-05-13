CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Levels_A_Vlad - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
10387
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Показывает уровни поддержки/сопротивления рассчитанные по методике Антонова В.Б. (A_Vlad).

для графиков <30 мин рассчитывает по предыдущему часу

для 30 мин и часовых по предыдущему дню

для 4 часовых и дневных по предыдущей неделе

для недельных по предыдущему месяцу

настраивается:

_Mode:

1-уменьшенный ценовой диапазон

2-нормальный

3-расширенный

_Shift: визуальная длина линий на графике

индикатор слепил на базе ^X_Sensors от Mr.WT, Senior Linux Hacker

Levels_A_Vlad

Графический калькулятор Графический калькулятор

Позволяет рассчитывать прибыль, стопаут и маржу просто передвигая на графике три линии, соответствующие уровню открытия, стоп-лосса и тэйкпрофита позиции

Чистые валютные позиции Чистые валютные позиции

Индикатор печатает на экране чистые позиции по всем валютам. Монитор мульвалютного портфеля.

BHS system BHS system

Система на "круглых" цифрах

Halifax Halifax

Новейший индикатор оценки тренда, применяются полосы (наподобие полос Боллинджера).