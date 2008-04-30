CodeBaseРазделы
Индикаторы

OnChart Stochastic - индикатор для MetaTrader 4

Автор: mladen

Индикатор OnChart Stochastic.

Параметры:

extern int KPeriod =14;
extern int Slowing =3;
extern int DPeriod =3;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought=80;
extern int overSold =20;
extern string timeFrame="Current time frame"


Индикатор OnChart Stochastic

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8112

