Скрипт рисует набор уровней вверх/вниз, отстоящих на заданный процент от цены бара выбранного рукой пользователя.

Все данные этого индикатора содержатся в координатах и именах графических объектов. Из графических объектов генерируемых индикатором извлечены торговые сигналы.