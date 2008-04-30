Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OnChart Stochastic - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6954
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: mladen
Индикатор OnChart Stochastic.
Параметры:
extern int KPeriod =14;
extern int Slowing =3;
extern int DPeriod =3;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought=80;
extern int overSold =20;
extern string timeFrame="Current time frame"
Индикатор OnChart Stochastic
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8112
Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI.OnChart Rsi
Индикатор OnChart Rsi.
Скрипт рисует набор уровней вверх/вниз, отстоящих на заданный процент от цены бара выбранного рукой пользователя.X_0_Serg153_TEST Индикатор крестики-нолики с торговыми сигнaлами.
Все данные этого индикатора содержатся в координатах и именах графических объектов. Из графических объектов генерируемых индикатором извлечены торговые сигналы.