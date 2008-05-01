请观看如何免费下载自动交易
OnChart Stochastic - MetaTrader 4脚本
作者: mladen
指标 OnChart Stochastic。
参量:
extern int KPeriod =14;
extern int Slowing =3;
extern int DPeriod =3;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought=80;
extern int overSold =20;
extern string timeFrame="Current time frame"
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8112
