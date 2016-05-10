Participe de nossa página de fãs
OnChart Stochastic - indicador para MetaTrader 4
Autor: mladen
Indicador OnChart Stochastic.
Parâmetros:
extern int KPeriod =14;
extern int Slowing =3;
extern int DPeriod =3;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought=80;
extern int overSold =20;
extern string timeFrame="Current time frame"
Indicador OnChart Stochastic
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8112
