OnChart Stochastic - Indikator für den MetaTrader 4

mladen

Indikator OnChart Stochastic.

Parameter:

extern int KPeriod =14;
extern int Slowing =3;
extern int DPeriod =3;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought=80;
extern int overSold =20;
extern string timeFrame="Current time frame"


