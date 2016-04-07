Autor:

Propuesto por Malish https://www.mql5.com/ru/forum/108241/page3

Descripción:

Este script sirve para analizar los niveles de precios en una barra del gráfico principal seleccionada de forma aleatoria mediante el trazado de una serie de líneas horizontales que se encuentran a una distancia establecida en por cientos desde el precio (véase la imagen).

Posición - el precio CLOSE de la barra a partir de la cual se construyen las líneas de los niveles se selecciona por el usuario moviendo la línea vertical llamada StartML

El script parece a la herramienta Fibo Lines,

Diferencias:

- los niveles de las líneas se establecen en por cientos de la distancia desde el precio de cierre de la barra. Son los parámetros actuales: 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1,2, 1,4 %.

- las líneas se trazan en dos conjuntos: arriba y abajo de forma simétrica.

- el script traza una serie de líneas horizontales tipo TrendLine,

Los niveles se dibujan con los objetos TrendLine para facilitar el control de su longitud. La propiedad “rayo” se controla desde las variables externas.

Instrucción

El script se ubica en la carpeta script, se compila, luego se inicia manualmente cuando sea necesario.

Durante el primer inicio aparece la línea vertical StartML.

Hay que cambiar la posición de esta línea e iniciar el script de nuevo.

Las líneas porcentuales pueden salir fuera de los límites de la pantalla en los períodos menores. Hay que pillar el borde derecho de la pantalla con el botón izquierdo del ratón, mover el ratón arriba/abajo para seleccionar la escala.

Consejos:

1. Para el uso práctico: la pestaña “propiedades” no aparece cuando se llama el script. Eso significa que los niveles porcentuales han sido definidos estrictamente durante el traspaso.

extern double percent_lev1 = 0.4 ;

extern double percent_lev2 = 0.6 ;

extern double percent_lev3 = 0.8 ;

extern double percent_lev4 = 1 ;

extern double percent_lev5 = 1.2 ;

extern double percent_lev6 = 1.4 ;

2. Para configurar la estrategia comercial mediante el ajuste de ratios porcentuales, hay que quitar "//" de la línea #property show_inputs y compilar.