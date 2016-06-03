無料でロボットをダウンロードする方法を見る
OnChart Stochastic - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: mladen
インディケータOnChart Stochastic。
パラメータ:
extern int KPeriod =14;
extern int Slowing =3;
extern int DPeriod =3;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought=80;
extern int overSold =20;
extern string timeFrame="Current time frame"
インディケータOnChart Stochastic
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8112
