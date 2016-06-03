このインディケータは、高値と安値の統計をチャートウィンドウにヒストグラムとして表示します。

このスクリプトは、現在値から指定された距離だけ離れた上部レベル･下部レベルのセットを表示します。

全てのインジケータのデータはグラフィックオブジェクトの座標と名前に含まれます。インジケータで作成されるグラフィックオブジェクトから売買シグナルが出ます。