コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

OnChart Stochastic - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1070
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者: mladen

インディケータOnChart Stochastic。

パラメータ:

extern int KPeriod =14;
extern int Slowing =3;
extern int DPeriod =3;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought=80;
extern int overSold =20;
extern string timeFrame="Current time frame"


インディケータOnChart Stochastic

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8112

レベルヒストグラム レベルヒストグラム

このインディケータは、高値と安値の統計をチャートウィンドウにヒストグラムとして表示します。

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

インディケータFX5_SelfAdjustingRSI。

Percent_Levels Percent_Levels

このスクリプトは、現在値から指定された距離だけ離れた上部レベル･下部レベルのセットを表示します。

X_0_Serg153_TEST - 売買シグナルを出す三目並べインジケータ X_0_Serg153_TEST - 売買シグナルを出す三目並べインジケータ

全てのインジケータのデータはグラフィックオブジェクトの座標と名前に含まれます。インジケータで作成されるグラフィックオブジェクトから売買シグナルが出ます。