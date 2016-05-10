CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Histograma de níveis - indicador para MetaTrader 4

Харитонов А.В. | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1835
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador calcula o número do local das Máximas (High) e Mínimas (Low) dos preço que caem dentro de cada valor em todo o histórico disponível do símbolo. O resultado é apresentado sob a forma de um histograma localizada à esquerda do gráfico. Para reduzir o ruído, os níveis máximos e Mínimas são fixos apenas depois de confirmados pelas Máximas e Mínimas da média móvel de suporte.


Trabalha com todos os timeframes, a cor e o tamanho do histograma pode ser mudado ao seu gosto.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8111

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

Indicador FX5_SelfAdjustingRSI.

OnChart Rsi OnChart Rsi

Indicador OnChart Rsi.

OnChart Stochastic OnChart Stochastic

Indicador OnChart Stochastic.

Percent_Levels Percent_Levels

O script desenha um conjunto de níveis acima/abaixo distantes em percentuais do preço, a partir da barra selecionada pelo usuário.