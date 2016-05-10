O indicador calcula o número do local das Máximas (High) e Mínimas (Low) dos preço que caem dentro de cada valor em todo o histórico disponível do símbolo. O resultado é apresentado sob a forma de um histograma localizada à esquerda do gráfico. Para reduzir o ruído, os níveis máximos e Mínimas são fixos apenas depois de confirmados pelas Máximas e Mínimas da média móvel de suporte.

Trabalha com todos os timeframes, a cor e o tamanho do histograma pode ser mudado ao seu gosto.