Hystogram of levels - Indikator für den MetaTrader 4
- 1133
Der Indikator berechnet die Anzahl der lokalen Maxima (by High) und Minima (by Low) über den gesamten verfügbaren historischen Zeitraum. Das Ergebnis wird auf der linken Seite des Charts in Form eines Histogramms dargestellt. Um das Hintergrundrauschen zu minimieren werden die Levels von max. und min. nur dann festgehalten nachdem sie durch den zugehörigen max. und min. von dem unterstützenden gleitenden Durchschnitt bestätigt werden.
Dieser Indikator arbeitet auf allen Timeframes. Die Farbe und die Größe des Histogramms kann nach Belieben geändert werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8111
