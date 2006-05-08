Индикатор подсчитывает количество локальных максимумов (по High) и минимумов (по Low ) цены, приходящееся на каждое значение цены по всей доступной истории инструмента. Результат выводится в chart window с левой стороны графика в виде гистограммы. Для снижения шумов уровни макс. и мин. фиксируются только после их подтверждения соответствующим макс. и мин. опорной скользящей средней.

Гистограмма уровней



Работает на всех таймфреймах, цвет и размер гистограммы можно менять по вкусу.