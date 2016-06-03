コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

レベルヒストグラム - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、各値ごとにあたる高値と安値の数を計算します。計算結果はチャートウィンドウにヒストグラムで出力されます。ノイズを避けるために、高値と安値のレベルが、移動平均線のサポートの高値と安値で確認される場合にのみ作成されます。

レベルヒストグラム

どんな時間軸でも動作します。ヒストグラムの色とサイズをお好みにあわせて変更可能です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8111

