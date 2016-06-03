無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
レベルヒストグラム - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1023
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、各値ごとにあたる高値と安値の数を計算します。計算結果はチャートウィンドウにヒストグラムで出力されます。ノイズを避けるために、高値と安値のレベルが、移動平均線のサポートの高値と安値で確認される場合にのみ作成されます。
レベルヒストグラム
どんな時間軸でも動作します。ヒストグラムの色とサイズをお好みにあわせて変更可能です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8111
FX5_SelfAdjustingRSI
インディケータFX5_SelfAdjustingRSI。OnChart Rsi
インディケータOnChart Rsi。
OnChart Stochastic
インディケータOnChart Stochastic。Percent_Levels
このスクリプトは、現在値から指定された距離だけ離れた上部レベル･下部レベルのセットを表示します。