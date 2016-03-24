CodeBaseKategorien
Indikatoren

Range_v2.2 - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Urheber: IgorAD

Eine weitere Version des Indikators Range (Bandbreite).

Parameter:

extern string TimeFrame= "D1";
extern int Shift =0;
extern int AjShift=0;
extern string TimeFrames="1,5,15,30;H1(60);H4;D1;W1;MN";

Indicator Range_v2.2

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8108

