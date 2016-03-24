Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Range_v2.2 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 688
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: IgorAD
Eine weitere Version des Indikators Range (Bandbreite).
Parameter:
extern string TimeFrame= "D1";
extern int Shift =0;
extern int AjShift=0;
extern string TimeFrames="1,5,15,30;H1(60);H4;D1;W1;MN";
Indicator Range_v2.2
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8108
AvgRangeM
Modifizierter Indikator AvgRangeM.Modified Heiken Ashi
Modified Heiken Ashi
OnChart Rsi
Indikator OnChart Rsi.FX5_SelfAdjustingRSI
Indikator FX5_SelfAdjustingRSI.