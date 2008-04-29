CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Range_v2.2 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4305
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: IgorAD

Еще одна разновидность индикатора Range.

Параметры:

extern string TimeFrame= "D1";
extern int Shift =0;
extern int AjShift=0;
extern string TimeFrames="1,5,15,30;H1(60);H4;D1;W1;MN";

Индикатор Range_v2.2

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8108

AvgRangeM AvgRangeM

Модифицированный индикатор AvgRangeM.

Модифицированный Heiken Ashi Модифицированный Heiken Ashi

Модифицированный Heiken Ashi

OnChart Rsi OnChart Rsi

Индикатор OnChart Rsi.

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI.