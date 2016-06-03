コードベースセクション
Range_v2.2 - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者: IgorAD

インディケータRangeのもう一つのバージョンです。

パラメータ:

extern string TimeFrame= "D1";
extern int Shift =0;
extern int AjShift=0;
extern string TimeFrames="1,5,15,30;H1(60);H4;D1;W1;MN";

インディケータRange_v2.2

元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8108

