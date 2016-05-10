CodeBaseSeções
Range_v2.2 - indicador para MetaTrader 4

Autor: IgorAD

Mais uma versão do indicador Range.

Parâmetros:

extern string TimeFrame= "D1";
extern int Shift =0;
extern int AjShift=0;
extern string TimeFrames="1,5,15,30;H1(60);H4;D1;W1;MN";

Indicador Range_v2.2

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8108

