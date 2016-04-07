CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Versión modificada de Heiken Ashi - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1219
Ranking:
(8)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Parámetros añadidos

extern int CountBar=1; // número de barras para calcular el precio de apertura
extern int mode=0; // selección del modo del cálculo del precio de cierre

// (mode==0) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos])/3.0;
// (mode==1) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos]+Open[pos])/4.0;


Versión modificada de Heiken Ashi




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8106

AvgRangeM AvgRangeM

Indicador modificado AvgRangeM.

Range_v2.2 Range_v2.2

Una variedad más del indicador Range.

MA.S.R_Trading MA.S.R_Trading

La estrategia se basa en el indicador MA

Hercules A.T.C. 2006 EA Hercules A.T.C. 2006 EA

Asesor Experto de ruptura con alta probabilidad y muy favorable relación beneficio/riesgo.