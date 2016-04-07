Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Versión modificada de Heiken Ashi - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1219
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Parámetros añadidos
extern int CountBar=1; // número de barras para calcular el precio de apertura
extern int mode=0; // selección del modo del cálculo del precio de cierre
// (mode==0) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos])/3.0;
// (mode==1) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos]+Open[pos])/4.0;
Versión modificada de Heiken Ashi
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8106
AvgRangeM
Indicador modificado AvgRangeM.Range_v2.2
Una variedad más del indicador Range.
MA.S.R_Trading
La estrategia se basa en el indicador MAHercules A.T.C. 2006 EA
Asesor Experto de ruptura con alta probabilidad y muy favorable relación beneficio/riesgo.