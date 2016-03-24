Modified Heiken Ashi

Hinzugefügte Parameter:

extern int CountBar=1; // Die Anzahl der Bars, die für die Berechnung des Open-Kurses verwendet werden

extern int mode=0; // Auswahlmöglichkeit für verschiedener Alternativen für die Berechnung des Close-Kurses

// (mode==0) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos])/3.0;

// (mode==1) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos]+Open[pos])/4.0;