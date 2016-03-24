Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Modified Heiken Ashi - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 978
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Hinzugefügte Parameter:
extern int CountBar=1; // Die Anzahl der Bars, die für die Berechnung des Open-Kurses verwendet werden
extern int mode=0; // Auswahlmöglichkeit für verschiedener Alternativen für die Berechnung des Close-Kurses
// (mode==0) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos])/3.0;
// (mode==1) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos]+Open[pos])/4.0;
Modified Heiken Ashi
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8106
MA.S.R_Trading
Die hier verwendete Strategie basiert auf den MA Indikatoren.Hercules A.T.C. 2006 EA
Ein EA für hoch wahrscheinliche Breakout-Szenarien mit einem sehr günstigen Risiko zu Rendite Verhältnis.
AvgRangeM
Modifizierter Indikator AvgRangeM.Range_v2.2
Eine weitere Version des Indikators Range (Bandbreite).