Модифицированный Heiken Ashi - индикатор для MetaTrader 4
8170
Опубликован:
Обновлен:
Добавлены параметры
extern int CountBar=1; // Количество баров для расчета цены открытия
extern int mode=0; // выбор варианта расчета цены закрытия
// (mode==0) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos])/3.0;
// (mode==1) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos]+Open[pos])/4.0;
