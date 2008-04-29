CodeBaseРазделы
Индикаторы

Модифицированный Heiken Ashi - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8170
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Добавлены параметры

extern int CountBar=1; // Количество баров для расчета цены открытия
extern int mode=0; // выбор варианта расчета цены закрытия

// (mode==0) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos])/3.0;
// (mode==1) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos]+Open[pos])/4.0;


MA.S.R_Trading MA.S.R_Trading

Стратегия базируется на индикаторе MA

FanSimple8_4MEn FanSimple8_4MEn

Индикатор показывает руководство ценового движения, сигналы от 8 (9) TFs (1M-1W); до 8 MAs (определение 5,21,55).

AvgRangeM AvgRangeM

Модифицированный индикатор AvgRangeM.

Range_v2.2 Range_v2.2

Еще одна разновидность индикатора Range.