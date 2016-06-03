無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Modified Heiken Ashi - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1260
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
追加されたパラメータ:
extern int CountBar=1; // 始値を計算するための足の本数
extern int mode=0; // 終値の計算方法の選択
// (mode==0) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos])/3.0;
// (mode==1) haClose=(High[pos]+Low[pos]+Close[pos]+Open[pos])/4.0;
インディケータHeiken Ashiの修正版です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8106
